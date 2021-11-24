Самара, , 09:23 — REGNUM Бывшего судью районного суда в Самарской области обвинили в покушении на мошенничество. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Судья Brandonwyse.com

По версии следствия, осенью прошлого года мужчина, который выступил посредником, обратился к фигурантке уголовного дела, с которой у него были дружеские отношения, для получения сведений о рассмотрении уголовного дела в отношении его приятельницы, находящегося на рассмотрении другого работника суда.

«Далее, обвиняемая сообщила мужчине о необходимости передачи ей денежных средств в размере 400 тысяч рублей в целях их последующей передачи должностным лицам суда за вынесение приговора, не связанного с реальным лишением свободы. При этом, передавать денежные средства кому-либо последняя не собиралась, намереваясь потратить их по своему усмотрению», — говорится в сообщении пресс-службы.

В материалах дела указано, что позже местный житель, действуя в рамках оперативного эксперимента, встретился с фигуранткой уголовного дела около здания Промышленного суда г. Самары и передал ей 400 тысяч рублей.

«Довести свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, до конца обвиняемая не смогла, так как была задержана сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области после получения денежных средств», — сообщает пресс-служба.

По данному факту в отношении бывшей судьи Промышленного районного суда города Самары было возбуждено уголовное дело по признакам покушения на мошенничество.

Материалы делав ближайшее время будут направлены в суд для рассмотрении по существу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области директора фирмы заподозрили в мошенничестве.