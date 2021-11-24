Улан-Удэ, , 09:20 — REGNUM В Детской республиканской клинической больнице в Бурятии прооперировали девочку с трихобезоаром. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе учреждения, при обследовании у гематолога по поводу анемии выявилось выраженное опухолевидное образование, полностью занимающее желудок.

В Улан-Удэ у девочки удалили трихобезоар ДРКБ_03

Как отмечается, инородное тело много лет мешало ребёнку расти и развиваться. В ходе операции образование было успешно удалено молодым врачом Елизаветой Балганжаповой. В настоящее время состояние пациентки соответствует тяжести перенесённой операции.

Между тем, аналогичный случай в больнице произошёл ровно год назад. В связи с этим врачи задаются вопросом о возрастании психопатологии/пограничной патологии у детей.

«Вопрос требует изучения… Одно понятно — напряжение в социуме, в семье, обязательно сказывается на психологическом состоянии ребёнка. Вредная привычка приводит через годы к тяжелым последствиям, объемному хирургическому вмешательству», — отметили в ДРКБ.

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