Сеул, , 09:19 — REGNUM Темпы роста экономики Южной Кореи в 2022 году составят 3,2%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Корейского института рынка капитала (KCMI).

Южная Корея Kenny J Lee

По их словам, данного показателя удасться достичь благодаря восстановлению частного потребления, а также росту экспорта.

По мнению экспертов, в текущем году темпы роста южнокорейской экономики составят 4%.

Представители института предполагают, что в следующем году Банк Кореи может повысить ключевую ставку два или три раза в целях борьбы с инфляцией. Ожидается, что в текущем году инфляция составит 2,3%, а в 2022 году — 1,5%.

Между тем представители Корейского института рынка капитала прогнозируют, что в 2021 году темпы экономического роста США составят 5,6%, Китая — 8,2%, а в 2022 году — 4,2% и 5,3% соответственно.