Канберра, 24 ноября, 2021, 09:24 — ИА Регнум. 24 ноября одна из старейших угольных электростанций в Новом Южном Уэльсе (юго-восток Австралии) была снесена. Разрушение объектов путем детонации было проведено в соответствии с планом закрытия предприятия, передает телеканал Nine News

Солнечная батарея

Башни с огромными дымоходами были примечательной частью Центрального плоскогорья штата с тех пор, как в мае 1957 года открылась электростанция Валлераванг. Но 24 ноября две 175-метровые дымовые трубы и котельная, возведенные во время строительного бума угольных шахт в регионе, были разрушены.

Электростанция когда-то обеспечивала до 15% электроэнергии штата, прежде чем была закрыта в 2014 году.

Теперь же объект перепрофилируют. Предполагается, что на нем будут построены солнечные батареи, которые станут частью реализации плана правительства Нового Южного Уэльса по переходу на возобновляемые источники энергии.