Баку, 24 ноября, 2021, 09:18 — ИА Регнум. В Азербайджане медики в течение суток 23 ноября выявили 1904 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 12 194 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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За время пандемии в республике выявили 576 703 носителя SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 541 327 человек, в том числе 1833 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 27 690 носителей коронавируса.

Всего в стране зафиксировали 7686 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 29 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 825 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 6199 тестов. Выздоровевшими медики признали 1283 человека. Скончались 33 пациентов с диагнозом COVID-19.