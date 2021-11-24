Канберра, 24 ноября 2021, 09:31 — REGNUM Сотрудники Департамента охраны окружающей среды и дикой природы начали расследование после того, как третий бутылконосый дельфин был найден мертвым в порту Аделаиды (Южная Австралия). С августа в том же самом заповеднике погибли еще две особи. Об этом 24 ноября сообщил телеканал Nine News.

Дельфин
Дельфин
(сс) christels

Один из прохожих обнаружил безжизненное тело четырехлетнего дельфина по кличке Писк в заповеднике 21 ноября. Директор Департамента охраны окружающей среды и дикой природы Лизиен Лоан заявила в интервью журналистам телеканала, что сотрудники заповедники и волонтеры «глубоко опечалены» смертью животного.

«Вскрытие теперь будет проводиться экспертами из Университета Аделаиды, Университета Флиндерса и Музея Южной Австралии», — пообещала Лоан.

«Полученные данные будут способствовать проведению расследования того, что могло повлиять на здоровье дельфинов в заповеднике», — добавила она.