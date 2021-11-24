Канберра, 24 ноября, 2021, 09:31 — ИА Регнум. Сотрудники Департамента охраны окружающей среды и дикой природы начали расследование после того, как третий бутылконосый дельфин был найден мертвым в порту Аделаиды (Южная Австралия). С августа в том же самом заповеднике погибли еще две особи. Об этом 24 ноября сообщил телеканал Nine News.

(сс) christels Дельфин

Один из прохожих обнаружил безжизненное тело четырехлетнего дельфина по кличке Писк в заповеднике 21 ноября. Директор Департамента охраны окружающей среды и дикой природы Лизиен Лоан заявила в интервью журналистам телеканала, что сотрудники заповедники и волонтеры «глубоко опечалены» смертью животного.

«Вскрытие теперь будет проводиться экспертами из Университета Аделаиды, Университета Флиндерса и Музея Южной Австралии», — пообещала Лоан.

«Полученные данные будут способствовать проведению расследования того, что могло повлиять на здоровье дельфинов в заповеднике», — добавила она.