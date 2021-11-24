Москва, 24 ноября, 2021, 09:17 — ИА Регнум. В Москве 22 семей установили право на комнаты в зданиях бывших общежитий, сообщил 24 ноября глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Дарья Антонова ИА REGNUM Комната общежития

Он рассказал, что возможность оформления такой недвижимости появилась у жильцов комнат с 2012 года.

«Сегодня в Москве 247 бывших общежитий, в которых проживают более 25,7 тысячи семей. Из них свыше 22 тысяч уже оформили правоотношения с городом на занимаемые помещения: 13 тысяч семей получили комнаты в собственность в порядке приватизации, 9 тысяч семей заключили с городом договоры социального найма, и почти сто семей — договоры краткосрочного найма», — рассказал Гаман.

При этом для регистрации жильцам комнат нужны законные основания — регистрация по месту жительства или ордер на вселение. Кроме того, требуется открытый лицевой счёт. Если условия соблюдены, с гражданином могут заключить договор социального найма, после можно будет приватизировать недвижимость.

В случае, если общежитие попало в программу реновации, жильцы комнат смогут претендовать на получение отдельной квартиры.