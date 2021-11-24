Канберра, 24 ноября, 2021, 09:32 — ИА Регнум. Крупнейший австралийский ретейлер Harvey Norman сообщил акционерам о 36-процентном падении прибыли за четыре месяца, когда большая часть Австралии находилась под принудительной изоляцией в связи с пандемией коронавируса. Об этом 24 ноября сообщил телеканал Nine News.

Австралия

Согласно отчету компании, предварительная прибыль до налогообложения за период с 1 июля по 31 октября снизилась на 35,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. За тот же период выручка от продаж упала на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а совокупные продажи снизились на 9,6%.

Если говорить в абсолютных показателях, то прибыль Harvey Norman за четыре месяца до конца октября 2021 года составила 217,42 миллиона долларов по сравнению с 337,11 миллиона долларов за тот же период 2020 года, что означает снижение почти на 120 миллионов долларов. В правлении компании отмечают, что самый серьезный урон нанесли локдауны из-за распространения на территории Австралии «Дельта"-варианта коронавируса.