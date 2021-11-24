Рязань, , 09:18 — REGNUM Граждан, купивших сертификат о вакцинации от COVID-19, «надо расстреливать», заявил в ходе обсуждения федерального законопроекта о QR-кодах в общественных местах депутат Рязанской областной думы Владимир Сидоров («Единая Россия»). Позже он объяснил свои слова эмоциями, сообщает 24 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Заседание Рязанской областной думы Rznoblduma.ru

Депутаты 23 ноября большинством голосов поддержали введение системы QR-кодов на авиа‑ и железнодорожном транспорте. В ходе обсуждения Владимир Сидоров высказал мнение, что непривитому гражданину нужно не выходить из дома, не пускать детей в школу и «в магазине тебе делать нечего».

«Покупаем эти сертификаты о прививках. Вообще, за это надо расстреливать. Я бы считал… я бы сам принял участие в расстрелах. Обязательно это надо делать!» — заявил депутат.

Через некоторое время Владимир Сидоров пояснил своё высказывание эмоциональным состоянием.

«Я в эмоциях выступил, поскольку сам был в красной зоне, потерял жену. Я имел в виду, что нужны самые жёсткие наказания для тех, кто покупает и продаёт сертификаты о вакцинации. Ограничения никому не нравятся, но прививки — главное условие выживания в период пандемии», — сказал депутат РИА Новости.

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