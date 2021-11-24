Канберра, 24 ноября, 2021, 09:28 — ИА Регнум. Почта Австралии продлит часы работы своих почтовых отделений, поскольку национальная служба переполнена рекордным потоком посылок в преддверии Рождества. Об этом 24 ноября сообщил телеканал Nine News.

Австралия

В связи приближением черной пятницы, до которой осталось несколько дней, а также ограничениями по COVID-19, продолжающими разделять проживающих в разных штатах членов семей, в Почте Австралии сообщили, что доставят рекордное число посылок, чем когда-либо прежде.

Каждую неделю почтовая служба доставляет более 10 миллионов посылок, при этом ожидается, что в декабре этого года объемы превысят рекордные 52 миллиона посылок в 2020 г.

С 27 ноября более 380 отделений Почты Австралии продлят часы работы. В Мельбурне и Перте почтовые отправления и курьеры будут доставлять посылки даже в темное время суток, чтобы удовлетворить потребности клиентов.