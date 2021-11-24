Стокгольм, , 09:15 — REGNUM Сегодня, 24 ноября, менее чем через два часа депутаты риксдага изберут лидера «Социал-демократов» Магдалену Андерссон на пост премьер-министра Швеции, передает телеканал SVT.

Магдалена Андерссон Socialdemokraterna.se

О том, что Андерссон все-таки станет премьер-министром стало известно поздним вечером 23 ноября, когда в студии того же самого SVT сообщили, что Андерссон и лидер «Левых» Нуши Дадгостар наконец пришли к консенсусу и достигли соглашения, после чего оба лидера партий дали свои комментарии в прямом эфире.

Таким образом, Андерссон заручилась поддержкой необходимых 175 депутатов риксдага.

Отметим, что не все из них будут голосовать «за». Премьер-министр Швеции избирается по правилу, согласно которому большинство в риксдаге не должно быть против его или ее кандидатуры, то есть 175 депутатов не должны проголосовать «против».