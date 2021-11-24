Нарьян-Мар, 24 ноября, 2021, 09:12 — ИА Регнум. Нарьян-Мар получит 100 млн рублей на благоустройство. Как сообщил в соцсетях губернатор НАО Юрий Бездудный, решение было принято накануне, 23 ноября, на рабочем совещании с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным.

Adm-nao.ru Нарьян-Мар. НАО

«Важное решение — увеличение федерального финансирования на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды». В следующем году город получит 100 млн рублей на благоустройство. А это новые детские и спортивные площадки, скверы, прогулочные зоны. Нарьян-Мар станет ещё краше», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, Хабаровский край получит более миллиарда рублей на благоустройство дворов