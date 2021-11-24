Сургут, Югра, 24 ноября, 2021, 09:12 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) из-за оплавленного плафона светильника из окружной клинической больницы эвакуировали 20 человек. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по ХМАО.

40.mchs.gov Пожар

Сигнал о возгорании в больнице поступил в дежурную часть 24 ноября в 06:06 по местному времени (04:06 мск). Первое подразделение прибыло через восемь минут. В ходе разведки горение не обнаружено. В коридоре на втором этаже был оплавлен плафон светильника. Причину происшествия устанавливают дознаватели.

«Сейчас учреждение работает в обычном режиме», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по ХМАО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в психоневрологическом диспансере Иркутска 14 ноября из-за возгорания эвакуировали пациентов.