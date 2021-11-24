Гори, Грузия, 24 ноября, 2021, 09:11 — ИА Регнум. Курс восстановления бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили после завершения голодовки и перевода из тюрьмы в военный госпиталь в Гори проходит успешно. Об этом журналистам сообщила врач из группы по наблюдению за состоянием экс-президента Нино Шарашенидзе.

Special Penitentiary Service of Georgia Михаил Саакашвили в палате тюремной больницы

«Он стал гораздо активнее, сегодня была первая попытка пройтись. Постепенно он выглядит лучше с каждым днем, как физически, так и лабораторно», — сказала Шарашенидзе.

Она добавила, что количество пищи, которую принимает бывший грузинский лидер, постепенно увеличивают. В соответствии с этим медики рассчитывают объем медикаментов.

Напомним, Саакашвили объявил голодовку 1 октября, а потом потребовал перевода в гражданскую клинику, так как у него ухудшилось состояние здоровья. Оппозиционные партии в связи с этим проводили акции протеста, несмотря на обнародованные кадры, как экс-президент ест. 20 ноября после обострения его перевели в военный госпиталь в Гори, и Саакашвили согласился прекратить голодовку. После восстановления его должны вернуть в тюрьму.