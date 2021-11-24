Владивосток, 24 ноября, 2021, 09:24 — ИА Регнум. Днём 24 ноября во Владивостоке на трассе Седанка — Патрокл загорелся автомобиль инкассаторов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС по Приморью.

Пресс-служба МЧС РФ Приморского края Горящая машина

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Пожарные спасатели прибыли на место происшествия оперативно.

«В ходе разведки было установлено, что горят моторный отсек и салон автомобиля «Фольксваген аморок», — пояснили в МЧС.

Огонь удалось быстро потушить. Площадь горения составила 3 кв. метра. Никто не пострадал.

В тушении возгорания участвовали пять человек личного состава и одна единица техники.

Подробности происшествия устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, легковой автомобиль загорелся в Южно-Сахалинске в ночь на 18 ноября.