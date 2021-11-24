Япония осудила испытания Китаем гиперзвукового оружия
Токио, 24 ноября, 2021, 09:04 — ИА Регнум. Япония воспринимает сообщения об испытании в Китае гиперзвукового летательного аппарата, способного нести ядерную боеголовку, как угрозу для своей безопасности. Об этом заявил генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно.
По его словам, Пекин последовательно, на высоком уровне и при отсутствии транспарентности наращивает оборонные расходы, стремительно и в больших масштабах качественно укрепляет свой военный потенциал, включая ракетно-ядерную мощь».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Джон Хайтен заявил, что наращивание Китаем военного потенциала в перспективе позволит Пекину нанести удар первым.
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