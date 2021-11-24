Нур-Султан, , 09:04 — REGNUM Более десяти тысяч единиц вооружения и военной техники обслужили и подготовили к работе при низких температурах специалисты Сухопутных войск. Подготовка техники к зиме проводилась в течение месяца, сообщает официальный сайт Министерство обороны Казахстана.

Завершающим этапом готовности вооружения и военной техники к режиму зимней эксплуатации стала проверка качества выполненных работ комиссиями управления главнокомандующего Сухопутными войсками и управления Тыла и вооружения Вооруженных Сил.

Каждое соединение и воинская часть оценивались по 12-ти балльной системе. Проверялась работоспособность всех систем, узлов и агрегатов. Особое внимание было обращено на полноту и качество обслуживания, чистке топливной системы, замене фильтрующих элементов топливной системы вооружения и военной техники.

«Военнослужащие соединений и воинских частей Сухопутных войск выполнили около 50 технических операций на каждой штатной единице вооружения и техники. Это большая системная работа, направленная на поддержание высокой боевой готовности подразделений», — рассказывает заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками по материально-техническому обеспечению генерал-майор Александр Аширов.

По результатам проверки были определены подразделения, наиболее отвечающие требованиям по содержанию и использованию вооружения и военной техники в региональных управлениях и подчиненных частях.

По итогам проверки определены лучшие подразделения в региональных командованиях и частях непосредственного подчинения, выполнившие требования, предъявляемые к содержанию и эксплуатацию вооружения и военной техники в зимних условиях.