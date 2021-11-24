Москва, 24 ноября, 2021, 09:04 — ИА Регнум. Автомобили с пробегом по спросу на кредиты в России впервые обогнали новые машины. Так, в октябре 2021 года поступило 402,8 тыс. запросов на кредиты на подержанные машины против 328,6 тыс. на новые. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ), на которые ссылается газета «Известия».

Автомобили

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Отмечается, что до пандемии ситуация была противоположная. Тогда число заявок на приобретение машин с пробегом в кредит составляло 121 тысяч, а на новые авто почти в три с половиной раза больше — 415 тысяч.

Причину такой смены лидера эксперты видят в текущей глобальной конъюнктуре рынка, которая характеризуется дефицитом новых автомобилей. Это, по их мнению, сначала подвигло дилеров, а потом и банки, развивать кредитную инфраструктуру рынка подержанных машин.

«Дефицит комплектующих привел к созданию многомесячных очередей за новыми машинами и переориентацией значительной части потенциальных клиентов на рынок б/у автомобилей», — пояснил изданию директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

На фоне этого на вторичном рынке уже образовался дефицит самых востребованных моделей возрастом трех-семи лет.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным банка ВТБ, общий объём автокредитов, выданных в России за первые девять месяцев 2021 года, вырос на 55% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. В период с января по сентябрь 2021 года выдачи кредитов на покупку автомобиля в России составили более 820 млрд рублей.

Чаще всего кредиты оформлялись на покупку автомобилей марок Lada, Hyundai и Kia. На фоне дефицита новых автоомбилей вырос спрос на автокредиты для покупки подержанных авто.