Сорочинск, Оренбургская область, , 09:02 — REGNUM В Оренбургской области директор школы им. Героя Советского Союза И.А. Акимова применил недопустимую меру наказания в отношении учеников за проступок. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

Кадеты Orenburg-gov.ru

По данным ведомства школьники умышленно повредил имущество образовательного учреждения. За такой дисциплинарный проступок ученики кадетского класса были лишены статуса кадета, отстранены от участия в мероприятиях, связанных с кадетским направлением. Наказанным детям запретили носить кадетскую форму.

«Поскольку директором школы применена недопустимая мера дисциплинарного взыскания, после проведения проверки приказ о наложении указанного взыскания отменен», — сказала старший помощник прокурора Оренбуржья Анна Филиппова.

Более того, по итогам рассмотрения прокурорского представления к дисциплинарной ответственности привлечен директор школы.