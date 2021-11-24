Калуга, , 10:00 — REGNUM В Калуге вечером 23 ноября загорелась одна из квартир в жилом доме на улице Телевизионной. С места пожара в тяжелом состоянии в больницу доставлены три человека. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре города.

Квартира после пожара 40.mchs.gov.ru

Специальными службами проводились действия, направленные на спасение людей, имущества и ликвидацию пожара.

В настоящее время устанавливаются подробные причины возгорания.

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