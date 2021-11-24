Калуга, 24 ноября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. В Калуге вечером 23 ноября загорелась одна из квартир в жилом доме на улице Телевизионной. С места пожара в тяжелом состоянии в больницу доставлены три человека. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре города.

40.mchs.gov.ru Квартира после пожара

Специальными службами проводились действия, направленные на спасение людей, имущества и ликвидацию пожара.

В настоящее время устанавливаются подробные причины возгорания.