Москва, 24 ноября 2021, 09:02 — REGNUM В Москве с 13 декабря 2021 года на пяти участках улиц введут новые выделенные полосы для общественного транспорта, сообщается на портале мэра столицы.
Выделенные автобусные полосы появятся на Зеленодольской, Электродной и Верхней Сыромятнической улицах, Симферопольском и Новорязанском шоссе.
Полосы с буквой А позволят сократить время в пути для десятков тысяч пассажиров автобусов в разных районах Москвы.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с 11 октября в ещё четырех районах города появились выделенные автобусные полосы.
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