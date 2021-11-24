Москва, , 09:02 — REGNUM В Москве с 13 декабря 2021 года на пяти участках улиц введут новые выделенные полосы для общественного транспорта, сообщается на портале мэра столицы.

Выделенная полоса для общественного транспорта Lesless

Выделенные автобусные полосы появятся на Зеленодольской, Электродной и Верхней Сыромятнической улицах, Симферопольском и Новорязанском шоссе.

Полосы с буквой А позволят сократить время в пути для десятков тысяч пассажиров автобусов в разных районах Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с 11 октября в ещё четырех районах города появились выделенные автобусные полосы.

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