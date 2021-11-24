Самара, 24 ноября, 2021, 09:08 — ИА Регнум. Чат-бот для мониторинга состояния здоровья амбулаторных пациентов с COVID-19 и подозрением на него разработали в Самарской области. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.

kalhh Робот

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Сообщается, что этот сервис запущен в мессенджерах WhatsApp, Viber и Telegram (@SamZdravbot).

«По итогам анкетирования в случае фиксации ухудшения состояния пациента врач амбулаторного центра связывается с ним по телефону и при необходимости организует выезд бригады неотложной помощи», — говорится в сообщении.

К сервису может подключиться любой желающий. Для этого нужно ввести свои контактные данные, при этом опрос занимает не более двух минут, пояснили в пресс-службе.

Сообщается, что в Самарской области с 2020 года роботизированный помощник помогает медикам следить за состоянием здоровья жителей области, у которых наблюдаются симптомы COVID-19. За период пандемии он совершил свыше 300 тысяч звонков жителям.