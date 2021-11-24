Кабанский район, Бурятия, , 09:02 — REGNUM Жители посёлка Байкальский Прибой Кабанского района Бурятии написали открытое письмо на имя главы республики Алексея Цыденова с просьбой о помощи. По их словам, они оказались отрезанными от мира, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее РЖД закрыла неохраняемый переезд через пути. Связью посёлка с «большой землёй» стал проезд под мостом. Однако нынешним летом дорогу затопила вышедшая из берегов река Толбазиха. Обращения в районную администрацию с просьбой отсыпать дорогу не помогли — там объяснили, что в этом случаев не сможет проехать пожарная машина.

«Летом мы с сотрудниками ГИБДД измерили высоту до моста, она составила 3,2 м. Пожарные машины и в добрые времена никогда не ездили под мостом, всегда в экстренных случаях открывали переезд», — цитирует письмо местная газета «Байкальские огни».

В результате в посёлок теперь не могут попасть не только пожарные, но и скорая помощь, а также автомобили простых граждан. Жители подозревают, что таким образом их пытаются вытеснить с родной земли.

«Не ремонтируют дороги, не завозят питьевую воду, а теперь отрезали от всего мира. Мы в отчаянии… Но мы не хотим никуда уезжать! Не надо нас ущемлять и создавать нам такие препятствия», — говорится в обращении.