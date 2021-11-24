Новосибирск, 24 ноября, 2021, 09:07 — ИА Регнум. Единый центр для работы с подростками, имеющими деструктивные и суицидальные наклонности, появится в России. Об этом уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова заявила 24 ноября в Новосибирске.

Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей» Мария Львова-Белова

По её словам, создание единого центра по работе с подростками с деструктивными и суицидальными проявлениями — это один из проектов, которыми она будет заниматься в статусе детского омбудсмена.

Львова-Белова добавила, что создание таких центров в регионах России потребует изменения законодательной базы. Это могут быть государственные или некоммерческие организации. Обращаться за помощью в такие центры смогут и подростки, и их родители.

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