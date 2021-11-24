Кабул, , 09:00 — REGNUM С тех пор, как Исламский Эмират пришел к власти в Афганистане, более 9 миллиардов долларов валютных резервов Афганистана были заморожены в иностранных и американских банках. Об этом сообщает Tolonews.

Министерство иностранных дел Китая заявило, что валютные резервы Афганистана должны быть разморожены из-за бедственного экономического положения афганцев накануне сезона холодов.

Представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь заявил на пресс-конференции, что односторонние санкции и замораживание афганских активов за пределами страны означают коллективное наказание всех граждан Афганистана.

На пресс-конференции он призвал мировое сообщество немедленно помочь улучшить условия жизни афганского народа. Лицзян также подчеркнул, что афганцы находятся в тяжелом экономическом положении.

Китай, Россия и Пакистан неоднократно необходимость размораживания афганских вкладов в иностранных банках.

С тех пор, как Исламский Эмират пришел к власти в Афганистане, более 9 миллиардов долларов валютных резервов Афганистана были заморожены в американских банках.