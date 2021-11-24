Ташкент, 24 ноября, 2021, 08:59 — ИА Регнум. Госдеп США обнародовал список стран, приглашенных на декабрьский «Саммит за демократию», Узбекистан в этом списке не фигурирует. Об этом 24 ноября сообщает Подробно.уз.

Circa.com Эмблема Госдепа США

Журналисты издания отмечают, что по списку из 110 стран можно судить, какую страну в Вашингтоне считают демократией, а какую — нет.

«Узбекистан, Россия, Китай и Турция в список приглашённых не вошли, в то время, как на саммит приглашены Украина, Армения, Грузия, Молдавия, Литва, Латвия и Эстония», — говорится в публикации.

Также из числа стран СНГ в списке отсутствуют Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Азербайджан.

Вашингтон намерен провести «Саммит за демократию», на котором соберутся лидеры стран, правозащитники и бизнесмены, 9−10 декабря в режиме видеоконференции.