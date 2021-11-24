Якутск, 24 ноября, 2021, 09:18 — ИА Регнум. Якутяне, которые не могут сделать прививки от COVID-19 по состоянию здоровья, получат QR-коды. Об этом заявила директор якутского республиканского медицинского информационно-аналитического центра Аида Коростелёва, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 ноября в пресс-службе правительства региона.

Полученный QR-код

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Пока жители региона, которым противопоказана прививка, вынуждены ходить со справками.

«Со следующего года они смогут получить цифровой код — QR-код — в личном кабинете госуслуг или в МФЦ. При возникновении проблем при получении QR-кода, можно обратиться на портал госуслуг, на горячую линию Минздрава — 122 или в медорганизацию», — сказала Аида Коростелева.

При этом она подчеркнула, что вакцинированные якутяне переносят коронавирус в более лёгкой форме, чем те, у кого прививки нет. Даже если они попадают в ковидный госпиталь, то не нуждаются в кислородной поддержке или аппаратах ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, оперативный штаб Якутии ужесточил требования к выявлению коронавируса в республике. Теперь ПЦР-тесты обяжут сдавать всех сотрудников, если в коллективе кто-то заболел COVID-19.