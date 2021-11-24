Ульяновск, , 08:58 — REGNUM В Железнодорожном районе Ульяновска местного жителя подозревают в нападении с ножом на приятеля из-за звонка их общей знакомой. Об этом сообщается УМВД по Ульяновской области

Телефон Николай Присяжнюк © ИА Красная Весна

Разбирательства начались после госпитализации с ножевыми ранениями 32-летнего ульяновца. В ходе следствия полиция предварительно установила, что накануне поздно вечером ему позвонил приятель, предложив сходить в магазин за алкоголем.

«По дороге за спиртным знакомый неожиданно вынул нож и нанёс несколько ударов, а затем ушёл», — говорится в сообщении УМВД.

Пострадавший сумел самостоятельно добраться до ближайшего киоска, попросив о помощи.

По данному возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). В совершении преступления подозревают ранее судимого 36-летнего жителя Сенгилеевского района.

«Задержанный пояснил, что ему не понравилось, что его знакомая девушка общается с потерпевшим», — говорится в сообщении полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области по ст. 111 УК РФ был вынесен приговор по делу о смерти мужчины. Правоохранители выяснили, что гость нанёс хозяину квартиры более 25 ударов, от которых потерпевший скончался через непродолжительное время.

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