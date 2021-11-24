Владивосток, 24 ноября, 2021, 09:04 — ИА Регнум. Во Владивостоке подрядные организации продолжают снос аварийных домов — наниматели квартир получили новое жилье, а собственники могли выбрать либо финансовую компенсацию, либо готовые квартиры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ветхое жилье

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В частности, снос дома идёт на улице 60 лет ВЛКСМ, 3. Рабочие демонтируют кровлю и стены барака. В среднем на полный снос требуется около недели.

«Всего в 2021 году расселены шесть домов. Все они были признаны ветхими и аварийными. В списке ещё довольно много объектов, поэтому работу продолжим и в следующем году», —пояснили в городском управлении содержания жилищного фонда.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вилюйском районе Якутии представитель собрания депутатов получил деньги за предоставление квартир для переселенцев из ветхого жилья, но не передал их в установленный срок администрации муниципалитета. За мошенничество в особо крупном размере народный избранник осуждён на пять лет колонии общего режима.