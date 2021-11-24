Санкт-Петербург, , 08:55 — REGNUM Защитник санкт-петербургского клуба «Зенит» Ярослав Ракицкий объяснил, почему именно он бил одиннадцатиметровый удар в компенсированное время матча Лиги чемпионов со шведской командой «Мальме», в результате которого питерский клуб смог избежать поражения. Его слова 24 ноября приводит пресс-служба «Зенита».

Ярослав Ракицкий Алексей Колчин © ИА REGNUM

"Спасибо ребятам, что доверили ударить (пенальти). Когда судья только смотреть начал, я сказал, что, если надо, могу ударить. Все ответили, что давай, бей. Не волновался, хотел ударить в угол и ударил», — рассказал 32-летний украинский футболист.

При этом игрок отметил, что ему совсем не понравилась игра «Зенита» в первом тайме, а во втором петербургская команда перестроилась и попыталась показать атакующий футбол.

«По сути у соперника не было моментов во втором тайме. Добились положительного результата, я так понял, что мы продолжаем. Самое главное, что мы хотя бы в Лигу Европы вышли», — добавил Ракицкий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что нападающий санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба не смог реализовать четыре из восьми последних одиннадцатиметровых ударов.

Напомним, 23 ноября «Зенит» и «Мальме» сыграли вничью со счётом 1:1 в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2021/22.