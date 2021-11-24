Москва, , 08:54 — REGNUM Снегопад и метели придут в Москву 24 ноября, сообщает центр «Фобос».

Метель Дарья Драй © ИА REGNUM

Синоптики рассказали, что ситуацию с погодой прохождение тёплого атмосферного фронта, связанного с североатлантических циклоном, из-за этого «небо нахмурится и после 15 часов пройдет снегопад, закружат метели с ухудшением видимости до 500−1500 метров, сформируется снежный покров высотой три сантиметра».

В Москве ожидается облачная погода, во второй половине дня — снег и метель. Столбики термометров опустятся до трёх градусов мороза, в Подмосковье — до пяти градусов ниже нуля. Скорость ветра в порывах будет достигать 15 м/с.