Киев, , 08:53 — REGNUM Веерных отключений электроэнергии на Украине из-за недостаточной мощности в энергосистеме страны не происходило. Об этом 23 ноября сообщили в пресс-службе компании-оператора «Укрэнерго».

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Так в организации ответили на информацию о веерных отключениях электричества в населенных пунктах Херсонской области, о чем ранее заявлял первый заместитель главы Херсонского областного совета Егор Устинов.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября министерство энергетики Белоруссии объявило о прекращении поставок электроэнергии на Украину.

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