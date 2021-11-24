Киев, 24 ноября, 2021, 08:53 — ИА Регнум. Веерных отключений электроэнергии на Украине из-за недостаточной мощности в энергосистеме страны не происходило. Об этом 23 ноября сообщили в пресс-службе компании-оператора «Укрэнерго».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Так в организации ответили на информацию о веерных отключениях электричества в населенных пунктах Херсонской области, о чем ранее заявлял первый заместитель главы Херсонского областного совета Егор Устинов.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября министерство энергетики Белоруссии объявило о прекращении поставок электроэнергии на Украину.