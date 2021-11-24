Анкара, 24 ноября, 2021, 08:51 — ИА Регнум. В турецких городах после обвала лиры прошли акции протеста, сообщают местные СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Так, в Анкаре и Стамбуле протестующие требовали отставки правительства и отстранения от власти правящей Партии справедливости и развития. Силовики разогнали участников акции.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября было отмечено резкое падение курса турецкой лиры. За сутки был поставлен антирекорд, когда вместо 11,37 турецкой лиры, один доллар США стал стоить 13,21 лиры.