Благовещенск, , 08:53 — REGNUM В Амурской области вступил в законную силу после попытки апелляции приговор Благовещенского суда, вынесенный двум руководителям управляющих организаций. Они получили сроки за то, что, сговорившись, похитили у АО «Амурские коммунальные системы» 18 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 ноября в пресс-службе прокуратуры Приамурья.

Мошенники [Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Марк Захаров. 1976. СССР

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Антон Таран возглавлял семь управляющих компаний Благовещенска, Виктор Чайка — три организации в Райчихинске. Мужчины были родственниками, и, договорившись, искусственно создали кредиторскую задолженность. Таким образом они похитили у АО «Амурские коммунальные системы» более 18 млн. рублей.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Амурской области. Было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Антона Тарана приговорили к пяти годам лишения свободы, Виктора Чайку — к четырём годам условно. Они пытались оспорить приговор Благовещенского городского суда, но он остался неизменным.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре в Амурской области задержали заместителя генерального директора по экономике и финансам Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Марата Арустамова. Его подозревают в мошенничестве с контрактами по строительству зданий на территории космодрома Восточный.