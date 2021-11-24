Москва, 24 ноября, 2021, 08:47 — ИА Регнум. В Москве 58 в многофункциональных центрах государственных услуг (МФЦ) «Мои документы» пройдут масштабные ремонтные работы, сообщается на портале мэра столицы.

Mos.ru МФЦ

Капитальный ремонт планируется провести в девяти МФЦ. Еще в 13 центрах госуслуг установят узлы учета потребляемых коммунальных ресурсов. А еще в 36 офисах отремонтируют входные группы, чтобы сделать их доступнее для маломобильных посетителей.

Капремонт и обновление МФЦ проводится для повышения безопасности, доступности для всех категорий граждан и улучшения условий труда сотрудников. С 2015 года в Москве отремонтировано 126 офисов «Мои документы».

Как сообщало ИА REGNUM, на юго-востоке Москвы рядом со станцией метро «Кузьминки» появится еще один центр государственных услуг «Мои документы».

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