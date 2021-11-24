Кишинёв, 24 ноября, 2021, 08:47 — ИА Регнум. В Молдавии в течение суток 23 ноября выявили 544 случая заражения коронавирусом в ходе 6902 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 359 401 носителя SARS-CoV-2. Из них признали выздоровевшими 342 356 человек, в том числе 1313 — за последние сутки.

В больницах республики разместили 1534 пациента с COVID-19, из которых 130 находятся в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 8915 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки зафиксировали 46 таких случаев.

Днём ранее в стране выявили 655 заражений коронавирусом в результате проведения 3558 тестов. Выписали врачи 750 человек, умерли 35 пациентов с COVID-19.