Сургут, Югра, 24 ноября, 2021, 08:46 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) перед судом предстанет заместитель директора по административно-хозяйственной части местного музыкального драматического театра. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Сцена Сургутского театра

По версии следствия, обвиняемый в октябре 2017 года получил взятку от предпринимателя в размере 50 тыс рублей. За полученные деньги он подписал акт о приёмке работ по обеспечению доступности для маломобильных групп населения в театре. Меж тем стоимость стройматериалов в акте была завышена. Предпринимателю были переведены бюджетные средства в сумме более семи миллионов рублей.

Заместитель директора по административно-хозяйственной части местного музыкального драматического театра обвиняется по ч. 2 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в значительном размере»). Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, финансовый скандал в сургутском театре имел широкий общественный резонанс, который, защищая родственника и зама, раздувала бывший директор театра Тамара Лычкатая. Её сперва уволили, затем восстановили в учреждении на должности второго режиссёра.