Оренбург, 24 ноября, 2021, 08:46 — ИА Регнум. В Оренбургской области на отлов, стерилизацию и вакцинацию бродячих животных выделят дополнительно почти 2 млн рублей. Об этом сообщает минсельхоз региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Бездомные животные

В ведомстве отметили, что изменения в постановлениях правительства обусловлена необходимостью уменьшения бюджетных ассигнований муниципальным образованиям на выполнение отдельных госполномочий по утилизации и уничтожению биологических отходов в связи с переходом к их уничтожению методом сжигания и увеличения субвенций на осуществление деятельности по обращению с бездомными животными.

В результате решено направить в общей сложности 1 млн 986 тыс. рублей Оренбургу, Орску, Бугуруслану и Акбулакскому району. На дополнительные деньги запланировано отловить еще 295 особей. Таким образом, на территории региона в 2021 году будет подвергнуто отлову 3 590 голов безнадзорных животных.

Добавим, в областном бюджете на 2021 год предусматривалось 23 269,5 тыс. рублей на отлов 3295 бродячих животных.