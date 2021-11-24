Москва, 24 ноября, 2021, 08:45 — ИА Регнум. Вечером в среду, 24 ноября, на дорогах столицы России ожидаются пробки в 8−9 баллов. Об этом 24 ноября сообщается в официальном Телеграмм-канале департамента транспорта Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Московские пробки

По информации столичного дептранса, утром и днем в городе ожидаются пробки 5−6 баллов, которые к вечеру увеличатся до 8−9 баллов.

Также добавляется, что в настоящее время в Москве наблюдается затрудненное движение автотранспорта на Ярославском шоссе, Волгоградском проспекте и шоссе Энтузиастов.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября в двух административных округах Москвы — ЦАО и ЮАО — заработали маршруты обновленной сети «Магистраль», в результате чего изменилось около 200 маршрутов.