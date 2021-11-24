Владивосток, 24 ноября, 2021, 08:50 — ИА Регнум. На очередном заседании Законодательного собрания Приморья 24 ноября депутаты назначили членов Избирательной комиссии края с правом решающего голоса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе аппарата ЗС ПК.

Пресс-служба губернатора ЯНАО Избирком под открытым небом

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Полномочия нынешнего состава истекают 8 декабря 2021 года. Из 14 членов крайизбиркома с правом решающего голоса семь утверждают депутаты, а вторую половину — губернатор.

На рассмотрение депутатам поступили десять кандидатур для назначения в состав избирательной комиссии Приморья. Четыре из них предложили политические партии, представленные в Госдуме и Законодательном собрании Приморья, одну — Центральная избирательная комиссия, пять — органы местного самоуправления, иные политические партии и общественные объединения.

В результате рассмотрения предложений профильный комитет отметил, что все кандидаты соответствуют требованиям статьи 32 Избирательного кодекса Приморского края и рекомендовал Законодательному собранию назначить в состав крайизбиркома пять «защищенных» кандидатов от представленных в Госдуме и Законодательном Собрании политических партий и Центральной избирательной комиссии.

В их числе: Евгений Назаренко (консультант организационно-правового отдела аппарата Избирательной комиссии, выдвинут «Единой Россией»), Артур Потапов (член крайизбиркома с правом решающего голоса, выдвинут партией «Справедливая Россия-Патриоты-За правду»), Алексей Оськин (советник гендиректора по правовым вопросам АО «Далькомхолод», выдвинут партией «Новые люди»), Евгений Толмачев (пенсионер органов прокуратуры, выдвинут «Российской партией пенсионеров за социальную справедливость») и Сергей Советников (замдиректора департамента внутренней политики, начальник организационного отдела аппарата администрации Южно-Сахалинска, выдвинут Центральной избирательной комиссией).

Двух кандидатов из числа кандидатур, выдвинутых представительными органами местного самоуправления Приморья, политическими партиями и иными общественными объединениями депутаты определили в результате рейтингового голосования.

Большинство голосов было отдано за кандидатуры Ольги Бондаковой и Василия Коробко, которые вместе с Евгением Назаренко, Алексеем Оськиным, Артуром Потаповым, Сергеем Советниковым и Евгением Толмачевым вошли в состав Избирательной комиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, новым председателем областной избирательной комиссии будет заместитель мэра Ярославля Елена Новик.