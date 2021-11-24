Москва, 24 ноября, 2021, 08:57 — ИА Регнум. Всем сторонам следует проявить максимальную сдержанность вокруг Ливии, чтобы ливийский народ смог реализовать законное право избирать и быть избранным. Об этом заместитель постоянного представителя РФ при ООН Геннадий Кузьмин заявил 23 ноября на заседании Совета Безопасности всемирной организации по ситуации в этой африканской стране.

I, Tadmouri Триполи (Ливия)

«Призываем все стороны проявить максимальную сдержанность, чтобы позволить многострадальному ливийскому народу реализовать законное право избирать и быть избранным», — заявил Кузьмин.

Он отметил, что страна до сих пор лежит в руинах, мирное население пережило ужасы гражданской войны, политическое урегулирование происходит непросто.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря в Ливии должны пройти всеобщие выборы. Народ изберёт президента и парламент.

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