Муйский район, Бурятия, 24 ноября, 2021, 08:44 — ИА Регнум. В Муйском районе Бурятии под лёд провалился УАЗ с людьми. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС, о происшествии рассказали пожарным посёлка Северомуйск автомобилисты.

Fotostation.ru Лед

Выяснилось, что автомобиль ушёл частично под лёд при переправе через ручей.

«Прибывшие на пожарном автомобиле работники 14-го Муйского отряда ГПС РБ зацепили тросом транспортное средство и отбуксировали его на берег. Люди, которые находились внутри, были в удовлетворительном состоянии», — отметили в ведомстве.

Чуть ранее, ночью в этом же ручье во льду застрял грузовой автомобиль. Для его эвакуации пожарные запросили помощь спецтехники.

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