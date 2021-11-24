Ташкент, , 08:42 — REGNUM Автолюбители Узбекистана сообщают о некотором дефиците бензина марки АИ-80, самого популярного, ввиду относительно низкой цены автомобильного топлива, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дефицит, по всей видимости, связан с недавним указанием президента Узбекистана снизить цену для потребителей.

С начала текущего года недельная котировка на бензин марки АИ-80 повысилась на 63,2%, с 5,7 миллионов сумов (один доллар-10 800 сумов) до 9,3 миллионов сумов за тонну.

Значительная часть производства данной марки бензина или 84%, приходится на долю Бухарского нефтеперерабатывающего завода.

В период с начала года до 12 ноября стартовая стоимость этой марки бензина увеличилась в среднем на 70% и составила чуть более 10 миллионов сумов за тонну.