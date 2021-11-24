Москва, , 08:42 — REGNUM Новая зенитная ракетная система (ЗРС) С-550 не заменит ЗРС С-500 «Прометей», поскольку является его более облегчённой версией, а наоборот, дополнит его. Обе системы будут совместно обеспечивать противоракетную и противокосмическую оборону стратегических объектов России. Об этом 24 ноября сообщил близкий к российскому военному ведомству источник.

ЗРС С-500 «Прометей» Militaryarms.ru

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«Вместе с системой С-350 «Витязь» и комплексами ближнего действия они будут отрабатывать абсолютно все имеющиеся сегодня цели», — пояснил собеседник ТАСС.

Он добавил, что перед новой системой будут стоять несколько другие боевые задачи, чем у «Прометея». Также будут отличаться и силовые методы воздействия на угрожающие объекты, подчеркнул источник.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее источники в оборонно-промышленном комплексе заявили, что разрабатываемая в России зенитная ракетная система (ЗРС) С-550 будет специализироваться на уничтожении баллистических и орбитальных космических целей, в первую очередь — на поражении ядерных боевых блоков межконтинентальных ракет. Так, типовой целью С-550 может стать американский многоразовый роботизированный космический корабль X-37.