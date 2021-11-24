Уфа, 24 ноября, 2021, 08:43 — ИА Регнум. Имя народного поэта Башкирии Равиля Бикбаева предложили присвоить парку в Уфе. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба государственного собрания Башкирии.

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Сообщается, что члены экспертного совета по культуре при комитете по образованию, культуре, молодежной политике и спорту поддержали предложение о присвоении имени башкирского поэта Равиля Бикбаева парку в микрорайоне Южный.

Отмечается, что в госсобрание Башкирии обращаются граждане с просьбой увековечить имя этого башкирского поэта.

«Жители республики просят ускорить работу, начатую ранее в соответствии с указом главы Башкирии «Об увековечении памяти народного поэта Башкортостана Равиля Тухватовича Бикбаева». В прошлом году было выдвинуто предложение присвоить имя поэта новому парку в микрорайоне Южный Кировского района Уфы. На сегодняшний день инициатива еще не реализована», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания региона Константина Толкачева, который отметил, что нужно завершить начатое, при этом необходимо изучить мнение жителей микрорайона по поводу наименования нового парка.

Отмечается, что Бикбаев оставил потомкам свыше 50 литературоведческих, поэтических и научно-исследовательских произведений.

«Это был истинно народный поэт. Мы будем популяризировать его творческое наследие и сохраним память о нем, в том числе присвоением его имени элементам городской инфраструктуры», — сообщил Толкачев.