Ташкент, 24 ноября 2021, 08:39 — REGNUM Замминистра иностранных дел Узбекистана Фуркат Сидиков провел переговоры с генеральным секретарем МИД Малайзии Мухаммадом Шахрулом Икрамом Якобом, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.
Пресс-служба отмечает, что общение состоялось в формате видеоконференции.
«В ходе беседы рассмотрены состояние и перспективы развития многоплановых узбекско-малазийских отношений в политической, торгово-экономической, образовательной, культурно-гуманитарной и туристической сферах», — говорится в сообщении.
В ходе беседы стороны рассмотрели график предстоящих мероприятий на различных уровнях, в том числе, проведение очередного раунда межмидовских политических консультаций.
«Отдельное внимание уделено вопросам дальнейшей активизации и укрепления взаимодействия в рамках международных организаций, в частности ООН, Организации исламского сотрудничества и других многосторонних платформ», — сообщает МИД.
В ходе переговоров стороны также обменялись мнениями по другим вопросам узбекско-малазийской повестки дня.