Ульяновск, , 08:39 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Алексей Русских обсудил с депутатами Законодательного собрания проект бюджета на 2022 год. Встреча прошли в преддверии второго чтения главного финансового документа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских встретился с депутатами регионального парламента Vsuo.ru

На встрече с парламентскими фракциями руководитель региона заявил, что считает «своим долгом» встретиться с каждой фракцией, найти взаимопонимание и обсудить спорные вопросы.

«Мы делаем общее дело. От нашей слаженной работы зависит будущее развитие региона и благосостояние его жителей», — сказал Алексей Русских.

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По его словам, проект бюджета-2022 «нацелен на содействие достижению национальных целей развития», в нём «кардинально меняется» вектор бюджетной политики. Губернатор напомнил, что впервые за последние годы заложена зарплата бюджетникам и меры социальной поддержки не на полгода, а практически на год. Перед областным правительством поставлена задача наращивания инвестиционных расходов.

«Ключевым приоритетом» названы «социальные расходные полномочия и обязательства». Значительная часть средств будет направлена на развитие здравоохранения, образования, социальную политику: в 2022 году в социальную сферу будет направлено свыше 50 млрд рублей.

Депутаты высказали свои предложения, поднимая проблемные вопросы здравоохранения, образования, ЖКХ. В частности, члены фракции «Единая Россия» направили предложения о дополнительном финансировании социально значимых мероприятий на общую сумму более 1,5 млрд рублей, из которых на 2022 год уже включены в проект 253 млн рублей. Парламентарии акцентировали внимание на ремонте образовательных учреждений, открытии новых фельдшерско-акушерских пунктов, увеличение финансирования жилищно-коммунального комплекса.

Члены фракции КПРФ поддержали рост социальных расходов, изменения в бюджетной политике и предложили выделить дополнительную финансовую поддержку на ремонт учреждений здравоохранения и образования, газификацию и водоснабжение.

По мнению фракции ЛДПР, первоочередная задача — бездефицитное финансирование ТФОМС и обязательная реабилитация переболевших ковидом. Также они подняли проблемы обеспечения жильём льготные категории населения, обновление подвижного состава и развитие межмуниципальных маршрутов.

«На встрече депутаты из разных фракций поднимали важные, на мой взгляд, проблемные вопросы, в том числе в сферах здравоохранения, образования, жилищно-коммунального комплекса, развития сельских территорий. Для нас все эти направления остаются в фокусе внимания. Решать поставленные задачи необходимо, учитывая их приоритетность. Источники финансирования будем определять совместно. Все поступившие предложения депутатов возьмём в проработку», — написал в соцсетях по итогам дискуссии Алексей Русских.

Напомним, в ноябре губернатор Ульяновской области обозначил ключевые направления бюджетной политики, чтобы повысить качество жизни людей. Основные задачи связаны с вопросами долговой политики, оздоровлением бюджета и наращиванием доходной базы.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября губернатор Алексей Русских принял участие XXII сессии Совета региональных, местных властей и сообществ, где напомнил, что главная задача чиновников — «слышать мнение жителей из каждого уголка» Ульяновской области. Он также акцентировал особое внимание на важности создания равных возможностей для жителей при реализации политических и социально-экономических прав.

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